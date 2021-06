Rsa, presidio dei comitati davanti al Pirellone

La protesta: "Le aperture non sono sufficienti, è ora di ripristinare tutti i diritti degli ospiti e delle famiglie"

Si è tenuto questa mattina davanti a Palazzo Pirelli a Milano il presidio delle associazioni e comitati Rsa e Rsd lombarde. Presente anche il consigliere regionale Luigi Piccirillo che commenta: “Da queste persone arriva un sonoro grido di dolore, quello di coloro che da molti mesi non possono abbracciare i loro cari. È ora di ripristinare tutti i diritti degli ospiti e dei familiari delle Rsa e Rsd”. “Il 90% delle strutture sta violando l’ordinanza governativa dell’8 maggio. 30 minuti di visita non sono assolutamente sufficienti: l’apertura ai familiari è cura primaria e forma di inclusione e socialità innegabile, vietarla è illegale. È vergognoso che nessun esponente della maggioranza si sia presentato a condividere con queste persone le loro difficoltà e a portare loro solidarietà. Mi adopererò perché possano incontrare Fontana per un confronto diretto sui loro bisogni e quelli dei loro familiari”