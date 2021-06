Precipitano nelle cascate; muore una donna, gravemente ferito un uomo

La donna, ignorando il cartello di pericolo, avrebbe scavalcato una barriera tentando di attraversare il torrente per fare una foto quando è stata trascinata dalla corrente. Il compagno gravemente ferito nel tentativo di salvarla.

Stavano camminando lungo il sentiero sopra le cascate dell’Acquafraggia di Piuro, in provincia di Sondrio. A un certo punto la donna, una 42 enne residente a Seregno (MB), ignorando un cartello che avvisa del pericolo, avrebbe scavalcato una barriera per entrare nell’acqua del torrente e scattare una foto ma, trascinata dalla corrente del torrente, è poi finita nelle cascate cadendo nel gelido bacino sottostante. Un volo di una cinquantina di metri. La donna è stata recuperata senza vita dai soccorritori dei Vigili del Fuoco di Mese e Sondrio mentre l’uomo, 36 anni, è stato elitrasportato all’ospedale di Gravedona in gravi condizioni. Indagano i carabinieri con i militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza.