M4, Sala: entro luglio primo viaggio inaugurale (VIDEO)

“I lavori, sempre per quanto riguarda il tratto” della M4, “fino a Forlanini, di fatto sono completati. Si stanno aspettando solo le ultime residue autorizzazioni. Entro luglio io penso che faremo comunque il viaggio di apertura. Dopodiché per farla funzionare ci devono essere un minimo di economics. Anche oggi vedevamo che il traffico su Linate è al 30 per cento del normale. Farla funzionare per il gusto di farla funzionare credo che sia fare un danno alla cittadinanza”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala.

