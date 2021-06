Lega, riattivazione Area C e Area B scelta folle (VIDEO)

“La Lega scende di nuovo in piazza per dire che reintrodurre delle tasse in un momento in cui l’economia, il turismo e le imprese hanno bisogno di essere sostenute è semplicemente folle”. Lo ha affermato il commissario provinciale Stefano Bolognini al presidio della Lega di questa mattina per protestare contro la decisione del Comune di Milano di riattivare Area C e Area B. Hanno partecipato anche i consiglieri regionali Lega Gianmarco Senna e Massimiliano Bastoni e il responsabile Enti Locali e presidente del Municipio 2, Samuele Piscina.

