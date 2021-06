Incidenti sul lavoro, muore operaio nel bresciano

Un operaio è morto sul lavoro a Nave, in provincia di Brescia. E’ successo lunedì. In base alle prime ricostruzioni, l’uomo, 49 anni, è caduto nella tromba di un ascensore mentre stava effettuando lavori di manutenzione. I soccorsi purtroppo sono risultati inutili. Sul posto sono giunti anche i carabinieir per ricostruire la dinamica dei fatti. E’ l’ennesimo incidente mortale sul lavoro in Lombardia. Solo qualche giorno fa, un uomo ha perso la vita a Leffe, in provincia di Bergamo.

