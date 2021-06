Sono esattamente 391.574 le prenotazioni del vaccini anti Covid per gli under 29 in Lombardia. Il dato, fornito dall’assessorato regionale al welfare, è aggiornato alle 10 di giovedì mattina, a poche ore dall’apertura del portale per questa fascia d’età. Nel dettaglio, 232.816 riguardano la fascia tra i 20 e i 29 anni, 120.433 quella tra i 16 e i 20 anni, 42.229 la fascia tra i 12 e i 16 anni e 73 gli under 11.

Ads