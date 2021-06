“Diamo un futuro all’informazione”

Il Prefetto di Milano, Renato Saccone, ha incontrato ieri i giornalisti lombardi al termine del presidio organizzato dalla Alg (Associazione lombarda giornalisti) nell’ambito della manifestazione #UnFuturoPerLInformazione indetta dalla Federazione nazionale della Stampa in tutte le principali piazze d’Italia. Nel lungo colloquio con il Prefetto, il presidente dell’ALG, Paolo Perucchini, la segretaria generale aggiunta della Fnsi, Anna del Freo e la presidente dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti (Inpgi) Marina Macelloni, hanno illustrato i principali problemi che investono il mondo del giornalismo e in generale tutto il sistema dell’informazione. E che vanno dalla crisi economica del settore al dilagare del precariato, ai tagli degli stipendi anche attraverso un uso smodato degli ammortizzatori sociali alla grande difficoltà in cui si trova l’ente di previdenza. Il settore dei periodici, quasi tutti basati in Lombardia, per esempio, è al capolinea, ma anche i quotidiani e le tv navigano in pessime acque: il sindacato rivendica interventi di rilancio del settore anche attraverso il PNRR, il quale finora non sembra contenere misure adeguate. Tutti temi ai quali il Prefetto, scrive il sindacato in una nota, “ha prestato grande attenzione, dimostrando di condividere la forte preoccupazione espressa dai giornalisti”.

