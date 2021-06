Pensava di chiedere aiuto a un passante ma è stato derubato. Un italiano di 52 anni, ieri sera, è stato colto da un malore in via Locatelli mentre stava salendo sul proprio scooter per tornare a casa. Ha chiesto aiuto e un ragazzo gli si è avvicinato. Il giovane però, un 29enne libico, ha iniziato a frugargli nelle tasche e gli ha sottratto un orologio dal valore di 500 euro. Un passante si è accorto di ciò che stava accadendo e ha chiamato la polizia. Il 29enne è stato fermato poco dopo: nello zaino aveva altri tre orologi (oltre a quello del 52enne), un anello, una catenella d’oro e un cellulare. E’ stato quindi arrestato per furto con destrezza. (MiaNews)

