Basket, Olimpia Milano alle Final Four di Eurolega

L’Olimpia Milano è a Colonia per la Final Four di Eurolega, dove affronterà in semifinale il Barcellona. E’ alla sua prima Final Four dal 1992, ma Ettore Messina può contare su veterani come Hines, Rodriguez e Datome: “La prima Final Four non è mai facile. I nostri veterani saranno sicuramente utili a chi è qui per la prima volta. Parleranno, li guideranno attraverso l’esempio, e faranno in modo che si sentano a proprio agio prima della partita e durante la partita. Se riesci a esserci tante volte, conosci un po’ la routine, sai cosa ti aspetta, non ti perdi a guardarti intorno che è quello che succede la prima volta. Ti guardi in giro e pensi di essere a Disneyworld. Essere qui in questa situazione è davvero gratificante. Mi sto godendo ogni singolo minuto da quando mi sveglio per allenarmi e anche qui, adesso”

Ads