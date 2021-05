Diffamazione Robledo, Albertini torna a processo

L'ex sindaco di Milano accusato a Brescia per diffamazione dell'ex pm Alfredo Robledo dopo essere stato assolto in primo grado.

Gabriele Abertini torna a processo per calunnia all’ex pm di Milano Alfredo Robledo, ma ai

soli effetti civili, davanti alla Corte d’appello di Brescia, dopo che l’ex sindaco e parlamentare era stato assolto in primo grado. E’ l’effetto di una pronuncia della Corte costituzionale, che ha ha annullato la deliberazione di

insindacabilità delle dichiarazioni di Albertini approvata dal Senato nel 2017. La ragione è che quando erano state pronunciate

quelle frasi contro Robledo , nel 2012,Albertini “ancora non ricopriva la carica di senatore”.