Comunali, spunta il nome di Annarosa Racca per il centrodestra

Nessuna intesa definitiva raggiunta dal tavolo dei leader del centrodestra sui candidati alla guida dei grandi città. Ci sarà un nuovo vertice settimana prossima. Per Milano,nella rosa dei candidati spunta il nome di Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia. “L’ipotesi della mia designazione (a candidato sindaco di Milano ndr), circolata a mezzo stampa, non ha alcuna concretezza, ma rappresenta senz’altro un riconoscimento: non tanto per la mia persona, ma per le farmacie e per tutti i farmacisti della Lombardia” afferma in una nota Annarosa Racca.

