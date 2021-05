Mottarone, scuola ebraica: raccolta fondi per aiutare il piccolo Eitan

Dolore e sgomento, in queste ore, nella Comunità Ebraica di Milano dopo l’incidente della funivia Stresa-Mottarone per la morte di Amit Biran, 30enne di origine ebraica, e della sua famiglia. Amit viveva a Pavia, ma lavorava presso la Scuola ebraica di Milano di via Sally Mayer, punto di riferimento della comunità e “accoglieva ogni giorno con il suo sorriso i nostri figli”, ricordano dalla scuola. In queste ore la Fondazione Scuola con la Comunità Ebraica di Milano, si è attivata per una raccolta di emergenza “al fine di sostenere la famiglia e il piccolo Eitan che ancora lotta per la vita” (il piccolo di 5 anni, figlio della coppia morta nell’incidente, sopravvissuto e che ora è ricoverato in gravi condizioni, ndr). “Mai come questa volta ogni piccolo contributo fa la differenza – sottolinea La Fondazione, invitando a donare per sostenre i famigliari di Eitan ed “aiutarci ad assisterli in questi giorni di enorme tristezza”.

Si può aderire tramite la pagina “Dona Ora” sul sito della Fondazione:

https://www.fondazionescuolaeb raica.it/dona-ora

– effettuando un bonifico bancario con causale “Raccolta fondi per aiuto famiglia Amit Biran”

a: Fondazione per la Scuola della Comunità Ebraica di Milano

BPER Banca

IBAN: IT62F0538701615000042207490

– contattando direttamente la segreteria via mail: segreteria@fondazionescuolaebr aica.it