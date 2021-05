La nuova tappa del tour dell’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi ha avuto come fulcro il Basso Lodigiano: terra non solo di grande agricoltura ma anche di media e piccola impresa che ruota attorno al grande nodo logistico autostradale. L’assessore ha visitato l”IP – Imballaggi Protettivi’ di Massalengo, la ‘CDB Engineering spa’ di Casalpusterlengo che si occupa di produzione di apparecchi in pressione, moduli per impianti e filtri di processo per l’industria petrolchimica e la ‘Cryo Service’ di Somaglia, leader nel settore della criogenia e del trasporto di gas. Guidesi ha voluto ribadire agli imprenditori del territorio i due temi fondamentali di queste visite all’aziende.

“L’ascolto delle loro problematiche – ha spiegato – e l’illustrazione di quanto fa Regione per aiutarli a sviluppare i progetti che li stanno guidando per la crescita della loro impresa”. “E’ un bilancio positivo quello al termine delle visite di oggi. Ho visitato aziende decisamente interessanti”, ha commentato lo stesso Guidesi. “Sono imprenditori – ha sottolineato – che fanno ma che soprattutto vogliono fare e continuano dare lavoro a molte persone nel territorio. Come Regione abbiamo presentato i nostri strumenti per l’economia regionale e loro ci hanno spiegato i piani di lavoro e di sviluppo”. “Continua così – ha concluso l’assessore – il nostro voler far squadra tra Regione Lombardia e gli imprenditori”.

