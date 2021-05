Albertini, farei il vicesindaco di Fabio Minoli

L'ex sindaco, dopo aver rifiutato la candidatura per il centrodestra a Milano, lancia il nome di Fabio Minoli, ex coordinatore milanese di Forza Italia ed ex deputato.

Gabriele Albertini ha deciso di non candidarsi per il centrodestra a sindaco di Milano ma sarebbe disposto a fare il vicesindaco “di una figura come quella di Fabio Minoli”. Minoli è il capo comunicazione di Bayer Italia, è stato direttore delle relazioni esterne di Confindustria e deputato di Forza Italia dal 2001 al 2006.

“E’ stato coordinatore cittadino di Fi, deputato e fondatore dei club azzurri e quindi ha anche una sensibilità politica. Ma – ha detto Albertini – è anche uno che non vive di politica e quindi ha la garanzia di essere in contatto con la realtà”. “Ha dimostrato di poterne fare a meno – ha sottolineato Albertini – e di poter scegliere con indipendenza. Potrebbe essere la persona giusta”. Da vedere ora se i partiti della coalizione, ormai alla disperata ricerca di un candidato che sfidi Sala, prenderanno in considerazione il nome proposto dall’ex sindaco.