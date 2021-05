Ha approfittato della distrazione di un pensionato sceso dall’auto per prelevare al bancomat e gli ha rubato il veicolo. Nella tentativo di fuga ha tamponato una vettura parcheggiata con bordo una 32enne e il figlio di 2 anni. E’ stato inseguito a piedi dal proprietario 33enne dell’auto tamponata attirando l’attenzione di un automobilista che, sorpassando l’auto in fuga, si è poi messo di traverso in mezzo alla strada bloccando il mezzo mentre arrivavano i carabinieri. E’ accaduto a Gorgonzola ieri mattina alle 10 hanno e a essere arrestato in flagranza per furto aggravato è stato un 47enne del posto, con precedenti penali specifici. I carabinieri hanno quindi verificato che nessuno dei coinvolti aveva riportato lesioni e, al termine dei rilievi, hanno restituito il veicolo rubato al proprietario. Oggi l’arrestato verrà giudicato per direttissima dal Tribunale di Milano.

