Milano, bottiglie contro la polizia dopo il coprifuoco

Momenti di tensione e lancio di bottiglie contro la polizia sabato sera alle Colonne di San Lorenzo, uno dei luoghi della movida milanese; dopo il coprifuoco c’erano circa 2mila persone, motivo per cui sono intervenuti gli agenti. Un gruppo di circa un centinaio di persone ha reagito lanciando bottiglie verso i poliziotti che volevano svuotare la piazza. Poi la fuga. In corso Garibaldi è stato necessario allontanare le tante persone (circa 1.500) che continuavano a bere dopo il coprifuoco. In questo caso invece non ci sono stati problemi.

