Zan in piazza con i Sentinelli: “Una legge di civiltà” (VIDEO)

“Le persone e i cittadini vogliono far sentire la loro voce e chiedere alle istituzioni di approvare una legge di civiltà. Questo è un successo per la democrazia che dimostra che l’Italia è un Paese civile e la stragrande maggioranza delle persone vuole una legge che tuteli le persone più vulnerabili”: lo ha detto il deputato Pd Alessandro Zan presente all’Arco della Pace per la manifestazione promossa dai Sentinelli a sostegno del ddl contro le discriminazioni e violenze per orientamento sessuale che porta il suo nome.

Sono 8 mila le persone all’Arco della Pace per la manifestazione promossa dai Sentinelli a sostegno del Ddl Zan. Il numero è stato comunicato dal palco, assieme alla raccomandazione ai presenti ad evitare assembramenti e a rispettare le disposizioni di sicurezza.

La manifestazione ha raccolto l’adesione di numerose sigle associative e partitiche come Anpi, Pd, M5S, Sardine, Amnesty International, Camera del lavoro, Famiglie arcobaleno. In piazza, riuniti dallo slogan-hashtag #TempoScaduto, lo stesso deputato del Pd Alessandro Zan, il portavoce dei Sentinelli Luca Paladini, attrici, cantanti e artisti come Lella Costa, Paola Turci, Gaia e i Coma Cose. Particolare attenzione da parte degli organizzatori è riposta nel distanziamento tra i manifestanti: il raduno era stato convocato in un primo momento in piazza Scala ma è stato deciso di spostarlo proprio per evitare rischi di assembramento.