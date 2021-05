Incidente mortale sul lavoro: un uomo di 46 anni è morto mentre stava lavorando a Pagazzano, in provincia di Bergamo, in un cantiere per la realizzazione di due villette. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio è morto sul colpo schiacciato da una lastra di metallo che è caduta dall’alto. Subito sono arrivati i soccorritori ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri e i tecnici dell’Ats per ricostruire la dinamica dei fatti.

