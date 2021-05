Nonostante la corsa in ospedale con l’elisoccorso, non ce l’ha fatta l’operaio di 49 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto stamattina in un’azienda di Busto Arsizio (Va). L’uomo, secondo una prima ricostruzione, è rimasto schiacciato da un’enorme fresa industriale. Tasportato d’urgenza in ospedale a Legnano in gravi condizioni, i medici non hanno potuto fare nulla.

