Fa arrestare il compagno dopo mesi di violenze

Un marocchino di 44 anni è stato arrestato in flagranza mentre minacciava la compagna quarantenne e i figli che si erano chiusi dentro casa. Dopo mesi di violenze la donna ha aspettato che l’uomo uscisse di casa, un appartamento in via Gola, per comprare le sigarette e ha chiuso a chiave la porta di casa. Quando il compagno è tornato, ha iniziato a insultare e minacciare la donna, cercando di forzare la porta con un piede di porco. La 40enne intanto è riuscita a chiamare le forze dell’ordine: il compagno è stato arrestato e si trova ora a San Vittore.

Ads