Atti vandalici e auto incendiate, arrestati due quindicenni

Due ragazzi di 15 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Lissone (Mb) su ordine del Gip del Tribunale per i Minori di Milano. Furto su auto, danneggiamento e incendio di un’autovettura le accuse nei loro confronti.Tutto ha inizio a conclusione di una notte particolarmente movimentata e culminata con l’incendio di un’auto. Da qui partono le indagini dei Carabinieri di Lissone che intervengono, alle 2.30 di una notte di fine marzo, in un parcheggio pubblico dove una piccola utilitaria veniva ritrovata ancora avvolta dalle fiamme. Il giorno dopo in caserma sono arrivate numerosedenunce di danneggiamenti e atti vandalici su auto da parte di persone che avevano parcheggiato i loro mezzi nelle vie limitrofe al parcheggio in cui veniva ritrovata l’auto incendiata, rendendo cosi chiaro il nesso tra i vari eventi. Scatta cosi un approfondimento investigativo dove, grazie all’analisi di una serie di telecamere sparse sul territorio, i militari arrivano all’identificazione dei due giovani minorenni. A quanto emerso, nessuna vendetta personale da parte dei giovani presunti autori, ma solo un’ingiustificata volontá di commettere atti vandalici. I due sono stati portati in distinte comunitá di recupero collocate in Lombardia. L’operazione si innesta nel solco della rinnovata attenzione da parte dell’Arma nei confronti degli adoscenti. Sono in corso degli incontri, tra gli studenti delle scuole secondarie delle Brianza e personale dell’Arma dei Carabinieri per sensibilizzare i giovani su temi centrali del vivere in comunitá, quali la cultura della legalitá, il rispetto delle regole di comune convivenza e sul corretto utilizzo dei social network.

