Sono stati consegnati oggi a Palazzo Lombardia i ‘Premi Rosa Camuna’ edizione 2020. Insigniti del riconoscimento istituzionale della Regione Piero Bassetti, ‘primo presidente’ della Regione Lombardia e Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta. La cerimonia è stata celebrata, in forma riservata, a Palazzo Lombardia, alla presenza del presidente della Regione, Attilio Fontana, e del presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. “Due lombardi – ha spiegato il governatore Fontana – che, in ambiti differenti, hanno contribuito in maniera forte e concreta alla crescita della nostra regione. Nel solco tracciato dal Piero Bassetti la nostra Regione è diventata modello di efficienza e produttività. Antonio Percassi ha impreziosito la sua importante attività imprenditoriale con il ‘miracolo sportivo’ dell’Atalanta, simbolo vincente del calcio lombardo anche a livello internazionale”. “È stato un onore – ha aggiunto il presidente Fermi – consegnare questi riconoscimenti ai due personaggi così importanti. Nel leggere la storia dell’istituzione Regione Lombardia appare ben chiara l’importanza del lavoro svolto dal presidente Bassetti. Antonio Percassi oggi più che mai è sinonimo di Atalanta, ovvero di una squadra di calcio vincente, ma anche di un modello organizzativo apprezzato in tutta Italia e preso come esempio e modello anche oltre i confini nazionali”.

Queste le motivazioni che hanno portato alla consegna del premio.

PIERO BASSETTI

“Primo presidente della Regione Lombardia, nei cinquanta anni della sua istituzione. Per il rilevante impegno in campo politico, imprenditoriale e sociale. Durante il suo governo, dal 1970 al 1974, ha saputo porre le più solide fondamenta ad una Istituzione che è divenuta simbolo del lavoro e del progresso in Italia e in Europa. Anche oggi, attraverso la Fondazione Bassetti, promuove l’esercizio responsabile dell’innovazione quale fattore di sviluppo sociale, sostenendo scienza, tecnologia, imprenditoria e modelli di governance. La sua altissima professionalità, la sua modernità di pensiero e la sua lungimiranza ne fanno tutt’ora un modello di riferimento della politica e dell’economia nazionale”.

ATALANTA

“Una squadra di straordinario talento che, con la qualificazione alla Champions League, il suo record di gol nel Campionato di Serie A 2019-2020 e i recenti successi in campo, ha contribuito a fare grande la storia del calcio italiano. Da sempre un simbolo per la città di Bergamo e il suo territorio, nei drammatici mesi segnati dall’emergenza sanitaria ha rappresentato la voglia di rinascere e superare le difficoltà più forti di prima”.