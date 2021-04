“Il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023. L’equilibrio economico-finanziario per la parte corrente è raggiunto a 3,3 miliardi di euro, mentre nella parte in conto capitale è di 4,8 miliardi di euro”. Lo comunica una nota di Palazzo Marino, che spiega: “A rendere possibile l’approvazione entro i termini previsti dal Governo, è stato un sub emendamento approvato dalla maggioranza che ha confermato tutte le poste inserite nella delibera, rinviando l’emendabilità all’assestamento di Bilancio. In questo modo risultano decaduti più di 100mila emendamenti”.

