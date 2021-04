Furto e ricettazione di auto, 12 arresti nel cremonese

12 arresti nel cremonese per furto e ricettazione di auto. E’ in corso una vasta operazione del Comando Provinciale di Cremona, che vede impegnati oltre 100 militari, per l’esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 persone emessa dal gip di Cremona. L’indagine ha sgominato un’organizzazione criminale attiva nelle province di Cremona, Piacenza, Pavia e Monza. Furto e appropriazione indebita di autovetture, ricettazione e riciclaggio sono i principali reati accertati, commessi in concorso dai membri dell’organizzazione criminale che si era insediata nel territorio cremonese.

Ads