Area C, Forza Italia: “Con zona gialla va immediatamente sospesa”

Il consigliere Comazzi: “Il Comune di Milano non può più rimandare: occorre sospendere subito Area C per evitare il caos dentro i mezzi pubblici, con il rischio di far risalire il picco dei contagi"

“Con l’imminente passaggio di Milano e della Lombardia in zona gialla è necessario organizzarsi al maggiore afflusso di persone nelle strade, nelle scuole e nei luoghi di lavoro. Il Comune di Milano non può più rimandare: occorre sospendere subito Area C per evitare il caos dentro i mezzi pubblici, con il rischio di far risalire il picco dei contagi”: lo afferma Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Non basta – prosegue l’azzurro – incrementare del 10% i mezzi pubblici in servizio; per evitare pericolosi assembramenti le ztl devono restare spente, consentendo a cittadini e pendolari di spostarsi con il proprio mezzo. Dopo mesi di sacrifici – conclude – i cittadini possono godere di un po’ più di libertà: la giunta Sala non vanifichi questi sforzi per meri interessi di cassa”.