Scuola, studenti universitari in piazza

Flashmob in piazza della Scala per chiedere un coordinamento per gestire e organizzare il rientro in presenza nelle aule didattiche.

Studenti universitari in piazza con un flashmob per chiedere un incontro con i rettori e i direttori delle Accademie. E’ successo lunedì pomeriggio in piazza della Scala a Milano. I ragazzi hanno organizzato un flashmob per chiedere di creare un coordinamento per gestire e organizzare il rientro in presenza nelle aule didattiche. L’iniziativa è del collettivo “Link – Studenti Indipendenti” e del “Coordinamento Studenti Afam Calliope”- Gli studenti hanno scritto e chiesto un incontro ai rettori Elio Franzini (Università degli Studi – Statale), Ferruccio Resta (Politecnico), Giovanna Iannantuoni (Università Milano Bicocca) e ai direttori Giovanni Iovane (Accademia Di Brera), e Cristina Frosini (Conservatorio).