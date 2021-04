“Partigian* In Ogni Quartiere” è giunto alla sua 14^ edizione e quest’anno si propone in una doppia veste: dal vivo e in streaming. Ci sarà un presidio in piazza, all’Arco della Pace, nel rispetto delle norme anti-Covid, e una serie di contenuti in streaming, trasmessi da luoghi diversi: l’Arci Mondini, il Bloom di Mezzago e il Piccolo Teatro occupato. Sono, tutti questi, luoghi significativi dal punto di vista politico e sociale, luoghi di cultura chiusi dalla pandemia e luoghi pubblici che necessitano di tornare ad essere riempiti di contenuti politici e culturali. La piazza si animerà dalle 17.00, lo streaming comincerà alle 19.30. L’iniziativa promossa per il 25 aprile è a cura della rete “Partigian* In ogni Quartiere” un collettivo formato principalmente da professionisti dello spettacolo, della cultura e del sociale che prestano la loro opera su base volontaria e gratuita. Ecco il dettaglio:

Arco della Pace – politica

Dalle 17.00 all’Arco della Pace, presidio con interventi politici e performativi. Tra gli altri saranno presenti: ResQ, Non Una di Meno, Priorità alla Scuola, Rete Studenti Milano, Brigate Solidali, Vittorio Agnoletto, Recup, Fridays for Future, Deliverance Milano, Audrey ANPI, ANPI Stadera, ANPI Bellezza. Interviste a cura di Paola Piacentini. In collegamento streaming Linea d’ombra e NoTav.

Arci Mondini – teatro

Dal circolo Arci Mondini, in zona Rogoredo, interventi teatrali in diretta streaming.Tra gli altri ci saranno: Andrea Pennacchi, Arianna Scommegna, Renato Sarti, Germano Lanzoni e Marco Ripoldi (Terzo segreto di satira), Valerio Bongiorno, Simone Faloppa, Rossana Mola, Marta Pistocchi. Per la musica il Quartetto d’archi Le Villi, tutto al femminile. Presentano: Alessandra Pasi e Rita Pelusio.

Bloom – musica

Lo storico live club quest’anno è partner attivo della rete Partigian* in Ogni Quartiere e racconterà lo stato dell’arte della musica dal vivo in Italia dopo un anno di pandemia. Andranno in streaming dal palco del Bloom diversi set per un’ora di musica che si alternerà con gli interventi politici e teatrali. Gli artisti ospiti sono: Tommy Kuti, Sista Awa, Mercanti di liquore, Panda Clan.

Piccolo Teatro occupato

In diretta streaming dal Parlamento Culturale Permanente, che ha preso vita per iniziativa del Coordinamento Spettacolo Lombardia: politica e poesia del teatro.

Crowdfunding

La rete Partigian* In ogni Quartiere è un collettivo formato principalmente da professionisti dello spettacolo, della cultura e del sociale che prestano la loro opera su base volontaria e gratuita. La modalità streaming del 2020 e del 2021 non ha prodotto e non produrrà alcun introito, dunque il collettivo ha lanciato un crowdfunding per sostenere l’evento di quest’anno e il percorso di valorizzazione delle periferie e di riappropriazione degli spazi pubblici sviluppato negli ultimi 14 anni. Per sostenere l’iniziativa:https://sostieni.link/28191

Come vedere lo streaming: sui canali facebook e youtube della rete Partigian* In Ogni Quartiere