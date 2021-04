Como: antico reperto del VI secolo A.C. restituito al patrimonio indisponibile dello Stato

Ieri presso la sede ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) di Como, il Direttore dell’Ufficio ha consegnato alla Responsabile Archeologa per la provincia di Como della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio un’antica anfora a figure nere, databile alla fine del VI sec. a.C.

L’anfora, sequestrata per contrabbando, custodita tra gli oggetti preziosi sequestrati dalla Sezione Operativa Territoriale di Chiasso, era stata intercettata dai funzionari ADM tra i beni di un cittadino italiano, nel corso delle ordinarie attività di controllo. In seguito confiscata è stata dichiarata di interesse archeologico dalla competente Soprintendenza.

L’antico manufatto, dopo i necessari interventi di restauro, tornerà così a far parte del

patrimonio culturale dello Stato, che ne potrà garantire la tutela, la conservazione e la pubblica fruizione.

Ads