Covid e trasporti, Atb Bergamo monta i contapasseggeri sui bus

Ecco un modo semplice, efficace e intelligente per avere a bordo il corretto numero di passeggeri in base alle normative anti-Covid: un semplice conta persone sul cruscotto di guida degli autobus che avvisa il conducente quando si è raggiunta la capienza massima. È quello installato sui mezzi di Atb Bergamo. Telecamere e led infrarossi controlleranno il numero dei passeggeri che salgono e scendono, in tempo reale. Posti e orari in tempo reale anche alle pensiline delle fermate. Uno strumento più che mai utile soprattutto quando riapriranno le scuole “di ogni ordine e grado”, come annunciato ieri dal Governo, per evitare rischi di sovraffollamento e quindi di contagio. Un esempio, quello bergamasco, che dovrebbe essere imitato dalle aziende di trasporto pubblico, soprattutto delle grandi città, dove invece gli autisti devono contare a occhio, neanche fossimo ai tempi dei tram trainati dai cavalli.

Ads