Vaccini, in corso distribuzione di 1,5 milioni dosi di Pfizer

Sono atterrate mercoledì mattina in diversi aeroporti tra i quali Malpensa, Bergamo e Brescia. Giovedì Sda consegna quasi 27 mila dosi di AstraZeneca in 17 strutture lombarde.

“È iniziata la distribuzione alle Regioni di circa 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer, arrivate in mattinata negli aeroporti di Bergamo, Bologna, Brescia, Roma, Milano Malpensa, Pisa e Venezia”. Lo ha reso noto il Commissariato all’emergenza Covid. “Le consegne interesseranno più di 210 strutture sanitarie in tutta Italia, e si concluderanno entro 24 ore“. Le fiale stanno viaggiando con la scorta della Polizia di Stato. Domani invece è prevista in Lombardia la consegna con SDA, corriere espresso di Poste Italiane, di 26.900 dosi del vaccino AstraZeneca. Le dosi sono destinate alle 17 strutture ospedaliere regionali.