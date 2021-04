Guerriglia a San Siro, Bestetti: “Sgomberi di massa e pugno di ferro”

“Quanto avvenuto nel quartiere San Siro dimostra per l’ennesima volta che il quadrilatero intorno a Piazzale Selinunte è un ghetto completamente fuori controllo, dove lo Stato ha finto per anni di non vedere quello che stava accadendo “.

Così in una nota Marco Bestetti, Presidente di Forza Italia del Municipio 7, commentando l’episodio che ieri ha visto fronteggiarsi 300 ragazzi e le Forze dell’Ordine.

“ Per 10 anni la sinistra ha applicato la sua ricetta: integrazione, tolleranza e accoglienza. E ha miseramente fallito, senza appello. Ora si faccia a modo nostro: sgomberi di massa dei delinquenti che hanno occupato abusivamente, molti dei quali rom, senza guardare in faccia a nessuno. Pugno di ferro – prosegue Bestetti – senza pietismi, distinguo, eccezioni o deroghe . E ALER sia pronta a ristrutturare e riassegnare alle persone in graduatoria gli stabili sgomberati. La ricreazione è finita, servono sicurezza e investimenti. Senza troppe storie “, conclude Bestetti .