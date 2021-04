Sala, i fondi del Recovery vanno assegnati ai comuni virtuosi

I fondi che arriveranno dal Recovery Fund “vanno consegnati alle istituzioni locali. Non c’è altra via. Il punto è avere progetti che non sono un libro dei sogni ma sono progetti già in fase di progettazione esecutiva o definitiva”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all’Ernst & Young Summit Infrastrutture sul tema ‘Rigenerazione Urbana e Nuovi Modelli dell’Abitare’ ieri pomeriggio. Il sindaco ha sottolineato che le risorse “che piaccia o non piaccia vanno date ai campanili virtuosi che abbiano progetti veri pronti e concreti e che abbiano dimostrato di essere negli anni buone stazioni appaltanti, altrimenti ci perderemo quei fondi e io per questo sono preoccupato. Tutto il resto sono chiacchiere” ha concluso il sindaco.

