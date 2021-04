San Vittore Olona, preso con la serra di “maria”

Ieri, 7 Aprile, a San Vittore Olona (MI), i carabinieri di Cerro Maggiore hanno tratto in arresto un 26enne, italiano, pregiudicato e disoccupato. L’uomo è stato controllato dai militari mentre si aggirava con atteggiamento sospetto, a piedi, nei pressi della sua abitazione ed è stato trovato in possesso di una dose di marijuana di 2 grammi circa. I militari hanno, quindi, effettuato la perquisizione domiciliare dell’uomo e hanno rinvenuto 600 grammi circa di marijuana, un bilancino, materiale per il confezionamento e una serra termoventilata con all’interno 7 piantine. Tutti i materiali e lo stupefacente sono stati sottoposti a sequestro.

