Paul Weller in radio con il nuovo “Shade of Blue”

Il 9 Aprile arriva in radio Paul Weller con il suo nuovo singolo, “SHADES OF BLUE”. Il brano sarà all’interno del nuovo album FAT POP (Volume 1). “SHADES OF BLUE” è una drammatica sinfonia pop dalla durata di 3 minuti e che presenta gli elementi che hanno caratterizzato e reso famose le opere precedenti di Paul, ovvero un riff di piano ben distinto ed una melodia in ascesa.

“SHADES OF BLUE” è stata scritta in famiglia, da Paul e da sua figlia maggiore, Leah Weller. il padre ha scritto i versi e la figlia il ritornello. Leah è anche la voce femminile presente nella canzone.

Il quarto album di Paul Weller, FAT POP (Volume 1) uscirà il 14 Maggio ed arriva subito dopo il successo ottenuto con lo scorso album LP ON SUNSET.