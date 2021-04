Inter batte il Sassuolo e vola in classifica

L’Inter batte il Sassuolo 2-1 nel recupero della 28esima giornata di campionato e vola in classifica, a +11 dal Milan, al secondo posto. “Siamo contenti, perché erano tre punti importantissimi per continuare ad allungare la differenza di punti con la seconda in classifica. Abbiamo iniziato il girone di ritorno al meglio, abbiamo parlato e stiamo facendo quello che vuole l’allenatore. Dobbiamo pensare a noi come fatto finora ha detto l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez. “Mancano nove partite e ogni gara per vale sei punti, non tre commenta il tecnico nerazzurro Antonio COnte – Ogni partita che chiudiamo vincendo mettiamo un mattone pesante non solo sulla nostra classifica ma anche per chi sta inseguendo. C’era da fare uno step per diventare una pretendente allo scudetto, alzare la soglia di cattiveria e resilienza: stiamo cercando di fare qualcosa di bello anche per la città che da dieci anni non vince, perché per nove ha sempre vinto la stessa squadre, e sarebbe veramente bello se fossimo noi a spodestare questo regno”.

