Gazoldo degli Ippoliti (Mn): 27enne uccide la madre e si impicca

Omicidio suicidio a Gazoldo degli Ippoliti in provincia di Mantova. Le vittime sono Luca Zapparoli, di 27 anni e la madre Licia Iori di 59. Poco prima delle 13.00 il giovane ha chiamato il 118 dicendo di aver ucciso la madre. Rintracciata la chiamata i soccorsi si presentanto nell’abitazione di via Indipendenza 7 dove trovano il corpo del 27enne senza vita, impiccato. Il cadavere della madre è in camera da letto, dove è stata soffocata dal figlio. Entrambi soffrivano di problemi psichiatrici ed erano in cura.

Ads