Ha perso il controllo dell’auto imboccando una rotonda sulla strada Francesca e si è ribaltato finendo nel prato sottostante. Al volante un 39enne che è stato estratto dall’abitacolo e portato in ospedale in codice giallo; le sue condizioni non sarebbero gravi. L’incidente è avvenuto a Urgnano (Bg) verso le 23.30 di venerdì 2 aprile. Sul posto sono giunte un’ambulanza e un’auto medica. Per estrarre l’uomo dall’abitacolo, invece, è servito l’intervento dei Vigili del fuoco.

