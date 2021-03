Covid, in coda a Malpensa per le vacanze alle Canarie

Il check in di Malpensa per le Canarie ha registrato il tutto esaurito. Tanti milanesi sono in partenza per le vacanze all’estero, visto che in Italia non è possibile spostarsi. Sono quasi 2500 le persone che hanno prenotato un volo per la Spagna. Altri turisti si imbarcheranno da Linate e Orio al Serio. Per turismo, si può andare in diversi Paesi. Ieri, dopo le polemiche degli ultimi giorni, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che introduce nuovi vincoli al per limitare gli spostamenti all’estero: tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni.

Ads