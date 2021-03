Basket, Olimpia batte Stella Rossa e conquista i playoff di EuroLega

Sette anni d’attesa. L’Olimpia Milano di Ettore Messina torna finalmente ai playoff di Eurolega. L’Armani Jeans batte la Stella Rossa Belgrado 92-73 (i serbi non venivano sconfitti da 32 anni). La contemporanea sconfitta casalinga del Real Madrid contro l’Efes fa entrare matematicamente Milano nei playoff. Milano giovedì giocherà a Oaka contro il Panathinaikos per poi chiudere la stagione regolare in casa, il 9 aprile, contro l’Efes: vincere entrambe significherebbe arrivare almeno terza e ottenere così il vantaggio del fattore campo. “Venivamo da un paio di sconfitte dure in EuroLeague, per cui è incredibile il modo in cui i ragazzi hanno giocato questa partita, in termini di energia e fiducia – ha commentato il coach Ettore Messina – Ad un certo punto nel secondo tempo avevamo 24 assist e una palla persa a dimostrazione di quanto eravamo pronti. Sono orgoglioso di questa reazione. Adesso possiamo goderci un po’ di più le ultime due partite e provare ad avere la migliore posizione possibile e naturalmente speriamo di riavere presto Malcolm Delaney, che è infortunato e sta recuperando dall’infortunio”. E sulla qualificazione ai playoff: “Per noi è un risultato bellissimo, siamo felici di averlo raggiunto attraverso una stagione in cui siamo stati quasi sempre tra le prime quattro e vinto su campi importanti. Nei playoff cercheremo di fare del nostro meglio con serenità. Noi come staff, squadra, io personalmente siamo felici soprattutto per Armani, la sua famiglia e Dell’Orco, che ci sono sempre stati vicini e ogni giorno ci trasmettono entusiasmo nel sostenerci in questa loro avventura al timone dell’Olimpia”.

