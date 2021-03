Giardini di via Dezza, al via la riqualificazione

Partono in questi giorni, nell’ambito del progetto “Cura e Adotta il Verde Pubblico”, i lavori di riqualificazione dei Giardini di via Dezza. L’intervento verrà realizzato da Enel Energia.

I lavori che proseguiranno per i prossimi 2-3 mesi, restituiranno alla collettività un parco più bello e accogliente: il campo da calcio e il campo da basket, oggi ammalorati, verranno riqualificati con nuova pavimentazione, rispettivamente in prato sintetico e in resina, e la posa di una nuova rete di protezione e nuovi canestri. Anche l’area giochi verrà riqualificata con nuova pavimentazione e nuovi giochi per accogliere i bambini in sicurezza, oltre alla posa di nuove panchine. Si interverrà inoltre sull’area cani, con il rifacimento del prato e l’inserimento di un distributore di sacchetti per le deiezioni. Verrà infine riqualificata la siepe che delinea il giardino. “Ringraziamo Enel Energia per aver scelto di dare il proprio contributo alla cura di un giardino molto frequentato. La pandemia ci ha dimostrato come la presenza di spazi pubblici curati e verdi sia sempre più importante per la qualità vita in città – dichiara l’assessore al Verde Pierfrancesco Maran -. Siamo certi che non appena le condizioni lo permetteranno il giardino riqualificato sarà molto apprezzato da grandi e bambini del quartiere e, prossimamente, anche dai tanti milanesi che transiteranno nella zona grazie all’apertura della fermata della nuova linea della metropolitana M4”.

