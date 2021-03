“Oggi presso il Centro vaccinale di via Scarampo a Milano il sistema ARIA è andato in tilt e, pur essendoci i vaccini, nessuno ha potuto vaccinarsi”. Lo scrivono in un post su Facebook, accompagnato da una foto del centro vaccinale vuoto, i Sentinelli di Milano. “La signora Gabriella Fortuna ed il suo compagno, che ringraziamo per la preziosa testimonianza, rispettivamente di 82 e 87 anni, essendo da mesi in attesa di una chiamata e avendo saputo di questo disguido, si sono recati in taxi presso il centro. – spiegano i Sentinelli – Il personale in accoglienza non li ha fatti entrare, dicendogli che non essendo registrati per questa data e in questo centro, non avrebbero potuto essere vaccinati. Sempre in taxi e con un senso di rabbia e impotenza alle stelle, se sono tornati casa. I Sentinelli di Milano denunciano questa ennesima vergogna di Regione Lombardia e di coloro che la Regione ha incaricato per la gestione del piano vaccinale. Adesso davvero basta: questa gente è incompetente e anche pericolosa e deve essere messa in condizione di andare a casa”, conclude il post.

