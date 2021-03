Venerdì sciopero del Trasporto Pubblico Locale

“Confermato lo sciopero nazionale di 24 ore, venerdì 26 marzo, di tutti i lavoratori del trasporto pubblico locale”. Lo riferiscono unitariamente Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil trasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna spiegando che “nonostante il contratto collettivo di lavoro sia scaduto nel 2017 le associazioni datoriali continuano a praticare tattiche dilatorie e, pertanto, a nulla sono serviti i tentativi messi in campo dal sindacato per scongiurare lo sciopero”.

In Lombardia i sindacati spiegano di avere una ragione in più per scioperare: la mancanza di un coordinamento fra istituzioni e la totale assenza di Regione Lombardia nella gestione di un servizio essenziale come il trasporto dei cittadini lombardi.

Di seguito gli orari di effettuazione dello sciopero.

MILANO

ATM

Dalle ore 08.45 alle 15.00; e dalle 18,00 a fine servizio

NET S.r.l. SERVIZIO EXTRAURBANO

Dalle ore 8.45 alle 15,00 e dalle ore 18,00 a fine servizio.

NET S.r.l. SERVIZIO URBANO CITTÀ DI MONZA

Dalle ore 09.00 alle ore 11.50, e dalle 14,50 a fine servizio.

· Funicolare COMO – BRUNATE

Dalle ore 8,30 alle 16,30 e dalle 19,30 a fine servizio

COMO

Dalle ore 8:30 alle 19:30

CREMONA

KM

Dalle ore 9 alle 11:30

Autoguidovie

Dalle ore 8:30 alle 15:00 e dalle 18:00 a fine servizio

PAVIA

Autoguidovie

Dalle ore 8:30 alle 15:00 e dalle 18:00 a fine servizio

PMT

Da inizio servizio alle ore 6:30, dalle 8:55 alle 14:25 e dalle 18:00 a fine servizio

BRESCIA

Da inizio servizio alle ore 6:00; dalle 9:00 alle 11:30 e dalle 14:30 a fine servizio

VARESE

Giuliani & Laudi; Autolinee Varesine; Baldioli; Maretti; Castano

Da inizio servizio alle ore 6:00; dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 15:30 a fine servizio

Trasporti Urbani Varese

Da inizio servizio alle ore 6:00; dalle 8:45 alle 12:15 e dalle 15:30 a fine servizio

A.M.S.C. Trasporti

Da inizio servizio alle ore 5:40; dalle 8:15 alle 12:15 e dalle 15:40 a fine servizio

BERGAMO

Da inizio servizio alle ore 6:15; dalle 9:15 alle 12:30 e dalle 15:30 a fine servizio

LECCO

Linee Lecco; Sac; Spreafico

Da inizio servizio alle ore 6:30; dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 a fine servizio

Arriva Italia S.r.l.

Da inizio servizio alle ore 6:00; dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 15:30 a fine servizio

SONDRIO

Gianolini Servizi Trasporti S.r.l

Da inizio servizio alle ore 7:00; dalle 10:00 alle 12:20 e dalle 16:30 a fine servizio

S.T.P.S.; Automobilistica Perego S.p.a.

Da inizio servizio alle ore 6:30; dalle 9:00 alle 11:30 e dalle 15:00 a fine servizio

LODI

STAR

Delle ore 8:00 alle 13:30 e dalle 16:30 a fine servizio

Line

Dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 a fine servizio

MANTOVA

Da inizio servizio alle ore 6:00; dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 a fine servizio