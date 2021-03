Hashish firmato con foto di Totti, preso pusher tifoso

Ha una vera passione per il calcio. Tanto da firmare la droga che vendeva ai suoi clienti con immagini e loghi di squadre e giocatori. Gli agenti del commissariato Lorenteggio hanno arrestato per spaccio di stupefacenti un 46enne colombiano, pluripregiudicato e in affidamento terapeutico in prova. L’uomo, dipendente dalla cocaina, aveva l’obbligo di frequentare il Sert di via delle Forze Armate, di mantenere un impiego lavorativo e di rientrare presso il proprio domicilio entro le ore 21. Fermato ieri in strada per un controllo, nell’abitazione del 46enne sono stati sequestrati 500 grammi di hashish e marijuana nascosti in giro per la casa, oltre alla somma di oltre 7 mila euro in contanti chiusi all’interno di una cassaforte sotto il letto. La Polizia, però, ha scoperto che nella disponibilità dello spacciatore c’era anche un box auto preso in affitto, lungo via delle Forze Armate a poca distanza dall’abitazione, dove era occultata altra droga per un sequestro complessivo di 1,7 kg hashish e quasi 400 grammi marijuana, suddivisi in scatole e panette da 100 grammi ciascuna. Nonostante il 46enne fosse tifoso della Juventus – in casa custodiva in una cornice la maglietta di Alex Del Piero autografata – alcuni panetti di hashish erano confezionate con la foto del capitano della Roma Francesco Totti, mentre altre riportavano inciso sopra il logo del Psg, squadra francese.

