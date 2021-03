Un furto di profumi da collezione e di contanti, per un valore totale di 80mila euro, è avvenuto la scorsa notte in un appartamento in via Lorenzo Bartolini. La vittima è un uomo di 57 anni, direttore di una nota profumeria in piazza San Babila. I ladri, ancora ignoti, si sono introdotti nell’abitazione dopo aver forzato l’ingresso, approfittando dell’assenza dell’uomo. Hanno poi preso i profumi (dal valore di circa 60mila euro) e i soldi che hanno trovato. La vittima ha sporto denuncia ai carabinieri e ha riferito che il danno è coperto da assicurazione. Non è però presente un impianto di videosorveglianza.

