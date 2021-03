Nel libro-intervista, Papa Francesco rispondendo alle domande del giornalista Domenico Agasso riflette su un anno di pandemia, invitando a trovare il significato nascosto in un periodo di grande sofferenza per il mondo intero.

“Dio e il mondo che verrà” . Papa Francesco rispondendo alle domande del giornalista Domenico Agasso, riflette su un anno di pandemia, invitando a trovare il significato nascosto in un periodo di grande sofferenza per il mondo intero. Con le sue parole calorose, dirette, ricche di immagini suggestive, Francesco esorta a combattere il virus dell’indifferenza e dell’egoismo che ha portato il mondo vicino alla distruzione e soprattutto a coltivare con tenacia la speranza, che non risparmia dal male, ma dà la forza per affrontare gli ostacoli, anche quelli che appaiono insormontabili.

Ascolta l’intevista a Domenico Agasso