Giornata nazionale per le vittime del Covid, il premier Draghi a Bergamo

Si celebra oggi, 18 marzo, la giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid. La data scelta è quella in cui un anno fa a Bergamo i camion con le bare dei defunti attraversavano la città per essere portate in forni crematori fuori Regione. Un’immagine che resterà impressa nella memoria di tutti. Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà a Bergamo alla cerimonia. Alle 11 verrà deposta una corona di di fiori al Cimitero monumentale della città. Alle 11:15, al Parco Martin Lutero alla Trucca, si svolgerà l’inaugurazione del Bosco della Memoria con la cerimonia per la messa a dimora dei primi 100 alberi.

In occasione della giornata nazionale per le vittime del Covid, in tutte le sedi della Regione Lombardia le bandiere saranno a mezz’asta. Alle 11 sarà osservato un minuto di silenzio e alla sera i belvedere di Palazzo Pirelli e Palazzo Lombardia a Milano saranno illuminati con il tricolore.

