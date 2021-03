Forza Italia: “Sala in un anno non ha fatto nulla per contenere i contagi”

“Nella prima giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, mentre le sirene delle ambulanze corrono tuttora nelle vie cittadine nel disperato tentativo di salvare vite, il sindaco Sala dichiara che non è tempo di far polemica, ma subito dopo si smentisce. In un anno la sua azione per contenere i contagi è stata pressoché nulla. Lo dichiara Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia: “Mezzi strapieni – afferma – scuole focolai a causa delle classi pollaio, nessun controllo del territorio contro la movida abusiva. Il Comune di Milano è il più grande datore di lavoro della città. Anziché perdere tempo in sterili polemiche, Sala si attivi per proporre a Regione Lombardia e ATS Milano un grande piano vaccinale per tutti i dipendenti comunali da somministrare in palazzetti e palestre. Nei depositi ATM i lavoratori dell’azienda di trasporti. Negli impianti AMSA tutto il personale dell’azienda ambientale. E lo stesso venga predisposto per tutte le società partecipate del Comune e di quelle appaltatrici di servizi esterni. Purtroppo Sala rimarrà alla storia per essere un ottimo influencer da social network, ma un pessimo sindaco”.

Ads