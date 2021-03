Area C potrebbe restare accesa anche in zona rossa (VIDEO)

“Non ci sono automatismi. Sono tutte cose che valutiamo in base ai dati. Dipende dalle decisioni. Non c’è nessun automatismo, bisogna vedere i dati e bisogna correlare questi dati con quelli del Tpl. La politica di differenziazione degli orari ci sta aiutando”. Lo ha detto l’assessore ai Trasporti, Marco Granelli, rispondendo ai cronisti in merito alla possibilità che le telecamere di Area C vengano spente in automatico con il possibile passaggio della Lombardia in zona rossa per l’emergenza Covid.

Ads