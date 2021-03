“È chiaro che i numeri non stanno migliorando. Noi stiamo cercando di contenere con tutte le misure che abbiamo assunto. In ogni caso non mi sembra che possano esserci grossissimi cambiamenti, nel senso che l’arancione rafforzato che abbiamo preso è già una misura importante per i fini del contenimento”: lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana a margine della presentazione del treno sanitario di Trenitalia e Areu in stazione Centrale, parlando della possibilità di ulteriori restrizioni. In merito alle ipotesi di ulteriori chiusure a livello nazionale su cui si è espresso anche il Cts di mattina Fontana ha affermato: “Bisogna leggerle con attenzione. È chiaro che bisognerà anche ascoltare le decisioni che verranno prese dal Governo con il suo provvedimento”. Fontana ha infine aggiunto: “Credo che in questo momento sia importante una grande collaborazione con il Governo e cercare di capire veramente quale sia la direzione che dobbiamo prendere tutte noi Regioni perché in questo momento la situazione è aggravata dal fatto che questo virus è molto più veloce e rapido, quindi le decisioni vanno prese con la massima urgenza”. (MiaNews)

