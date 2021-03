Sopralluogo a Milano per le riprese del nuovo film “Gucci” di Ridley Scott

Le riprese del nuovo film “Gucci” del celebre regista Ridley Scott, produzione Paramount Films, sulla storia della dinastia della famosa maison di moda e il caso dell’omicidio di Maurizio Gucci, arrivano a Milano, luogo dell’omicidio avvenuto il 27 marzo 1995 in corso Venezia.

Il set milanese – stando ai permessi richiesti al Comune di Milano – saranno alcune vie del centro, il 10 e 11 marzo, e in particolare: via Festa del Perdono (10 marzo), piazza Della Scala, via Del Gesù e via Santo Spirito (11 marzo) e successivamente via Marina (20 marzo). Il Comune ha autorizzato le riprese disponendo le chiusure al transito dei veicoli. La pellicola, di cui già molto si parla anche per il cast ‘stellare’ e la vicenda che tratterà, si svolge anche a Gressoney Valle d’Aosta (dove si sono tenute le riprese in questi giorni), a Firenze e sul lago di Como. Protagonisti del film, tratto dal romanzo “The House of Gucci: a sensitional Story of murder, madness, glamour, and Greed”, di Sara Gay Forden, saranno la famiglia Gucci e l’azienda diventata uno dei marchi più importanti della moda internazionale. Il cast è formato, tra gli altri, da Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Adam Driver e la pop star Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Maurizio Gucci condannata come mandante dell’omicidio a 26 anni di carcere. Reggiani ha scontato 17 anni a San Vittore. (MiaNews)

Ads